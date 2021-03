Transmec | finanziamento di 8 milioni da CDP con garanzia SACE

(Di giovedì 18 marzo 2021) (Teleborsa) –ha ricevuto undi 8di euro da Cassa Depositi e Prestiti, conItalia di, per sostenere i piani di crescita sul mercato nazionale e all’estero. In particolare, le risorse erogate andranno a supportare principalmente il piano di investimenti finalizzato allo sviluppo di nuovi macchinari, impianti e attrezzature., che vanta un fatturato 2019 superiore a 300di euro con più di 1.000 dipendenti, è una storica società di trasporti oggi presente nel mondo con 40 sedi. Serve clienti di alta fascia in tutti i settori merceologici, con una particolare specializzazione nell’automotive, nel fashion e nel grocery. “L’incontro con Cassa Depositi e Prestiti erappresenta la volontà della ...

Advertising

Giornaleditalia : CDP: con SACE finanziamento di 8 milioni di euro per la crescita di Transmec -

Ultime Notizie dalla rete : Transmec finanziamento

Il Messaggero

ha ricevuto undi 8 milioni di euro da Cassa Depositi e Prestiti, con Garanzia Italia di SACE, per sostenere i piani di crescita sul mercato nazionale e all'estero. In ...Cassa Depositi e Prestiti ha sostenuto i piani di crescita sul mercato nazionale e all'estero del gruppoattraverso un contratto didi 8 milioni di euro, garantito in tempi ...(Teleborsa) - Transmec ha ricevuto un finanziamento di 8 milioni di euro da Cassa Depositi e Prestiti, con Garanzia Italia di SACE, per sostenere i piani di crescita sul mercato nazionale e all'estero ...Cassa Depositi e Prestiti ha sostenuto i piani di crescita sul mercato nazionale e all’estero del Gruppo Transmec attraverso un contratto di finanziamento di 8 milioni di euro, garantito in tempi ...