Stop ai nazionali dell’Inter, la Federcalcio croata: «Faremo di tutto per avere Brozovic e Perisic» (Di giovedì 18 marzo 2021) L’ATS di Milano ha bloccato i nazionali dell’Inter che non potranno rispondere alle convocazioni delle nazionali. La Federcalcio croata non ci sta e vuole Perisic e Brozovic L’ATS di Milano ha bloccato i nazionali dell’Inter che non potranno rispondere alle convocazioni delle nazionali. La Federcalcio croata si è messa in contatto con l’Inter, la Figc, la Fifa, la Uefa e gli organi epidemiologici competenti per cercare di trovare una soluzione che consenta a Ivan Perisic e Marcelo Brozovic di aggregarsi alla Nazionale di Zlatko Dalic per gli impegni verso Qatar 2022 in programma dal 24 al 30 marzo. Questa la nota ufficiale dell’HNS. «L’HNS farà di ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 18 marzo 2021) L’ATS di Milano ha bloccato iche non potranno rispondere alle convocazioni delle. Lanon ci sta e vuoleL’ATS di Milano ha bloccato iche non potranno rispondere alle convocazioni delle. Lasi è messa in contatto con l’Inter, la Figc, la Fifa, la Uefa e gli organi epidemiologici competenti per cercare di trovare una soluzione che consenta a Ivane Marcelodi aggregarsi alla Nazionale di Zlatko Dalic per gli impegni verso Qatar 2022 in programma dal 24 al 30 marzo. Questa la nota ufficiale dell’HNS. «L’HNS farà di ...

Advertising

NeroAzzurro20 : @Edorsi53 europei e nations league sono competizioni inutili che intasano i calendari. si giochi il mondiale ogni 4… - internewsit : Federcalcio danese: «Stop ai nazionali Inter? Noi in contatto con Eriksen» - - Onestidal2007 : @xelagrillo @poliziadistato @_Carabinieri_ @MinisteroSalute @FIGC @Inter Concordo spero che chi preposto possa veri… - albo_interista : RT @franvanni: •divieto di rispondere alle convocazioni per tutti i calciatori convocati dalle rispettive nazionali. Nella giornata di lun… - peppe040688 : @LapoDeCarlo1 Il divieto di rispondere alle convocazioni vale soltanto per i 4 giorni di stop alle attività imposte… -