Sonia Battaglia non ce l'ha fatta: la famiglia conferma la morte cerebrale

La 54enne napoletana era ricoverata in terapia intensiva dopo una emorragia cerebrale. Due giorni prima si era sottoposta all'iniezione del vaccino astrazeneca, si indaga per valutare eventuali ...

