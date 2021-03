“Ronaldo presto con noi”: Juve, il clamoroso messaggio di Marcelo (Di giovedì 18 marzo 2021) Marcelo ha scritto ‘presto’ ad un post della pagina ‘433’ su Instagram, scatedando ancora di più le voci di un ritorno di Ronaldo al Real Zidane e Butragueno non hanno chiuso al ritorno di Cristiano Ronaldo, anzi con le le loro dichiarazioni hanno fatto sognare i tifosi spagnoli. L’allenatore francese in settimana ha detto: ””Sono Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di giovedì 18 marzo 2021)ha scritto ‘’ ad un post della pagina ‘433’ su Instagram, scatedando ancora di più le voci di un ritorno dial Real Zidane e Butragueno non hanno chiuso al ritorno di Cristiano, anzi con le le loro dichiarazioni hanno fatto sognare i tifosi spagnoli. L’allenatore francese in settimana ha detto: ””Sono Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

ilbianconerocom : #Marcelo chiama #Ronaldo: 'Presto insieme...' ma in che squadra? VIDEO #Juve #Real - Dalla_SerieA : Cristiano Ronaldo e Messi al tramonto? Troppo presto per definirli finiti - - UgoBaroni : RT @Gazzetta_it: #CR7 e #Messi finiti? Attenti, è un po' troppo presto definirli così... - misorecordsuk : Cristiano Ronaldo e Messi al tramonto? Troppo presto per definirli finiti #Juve #Juventus - Gazzetta_it : #CR7 e #Messi finiti? Attenti, è un po' troppo presto definirli così... -