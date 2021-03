Roma-Napoli, arbitra Di Bello (Di giovedì 18 marzo 2021) La prossima partita di campionato del Napoli, contro la Roma all’Olimpico, domenica sera, sarà arbitrata da Di Bello. Assistenti: Peretti e Paganessi. Quarto uomo Ayroldi. Al Var Di Paolo. Avar: Cecconi. Roma-Napoli DI Bello PERETTI – PAGANESSI IV: AYROLDI VAR: DI PAOLO AVAR: CECCONI Per quanto riguarda le altre partite, Inter-Sassuolo, in campo sabato sera, sarà affidata a Fabbri. L’arbitro di Fiorentina-Milan sarà Guida, mentre Abisso dirigerà la gara tra Juventys e Benevento. A Pairetto va invece Verona-Atalanta. Udinese-Lazio sarà arbitrata da Maresca. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di giovedì 18 marzo 2021) La prossima partita di campionato del, contro laall’Olimpico, domenica sera, saràta da Di. Assistenti: Peretti e Paganessi. Quarto uomo Ayroldi. Al Var Di Paolo. Avar: Cecconi.DIPERETTI – PAGANESSI IV: AYROLDI VAR: DI PAOLO AVAR: CECCONI Per quanto riguarda le altre partite, Inter-Sassuolo, in campo sabato sera, sarà affidata a Fabbri. L’arbitro di Fiorentina-Milan sarà Guida, mentre Abisso dirigerà la gara tra Juventys e Benevento. A Pairetto va invece Verona-Atalanta. Udinese-Lazio saràta da Maresca. L'articolo ilsta.

