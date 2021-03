Roma, 51enne rom aggredisce donna e agenti nel campo nomadi: “Tanto in carcere non ci vado” (Di giovedì 18 marzo 2021) Roma, 18 mar Scene di ordinaria follia nel campo nomadi di via Salviati, a Roma, dove un 51enne rom, pluripregiudicato, ha minacciato l’ex compagna e ha aggredito gli agenti intervenuti con un coltello. Roma, le violenze del rom nel campo nomadi Le violenze sono iniziate nel pomeriggio di mercoledì 17 marzo, dove un uomo, 51enne rom, aveva aggredito l’ex compagna e stava mettendo sottosopra la sua baracca. Alle 14 è arrivta la segnalazione al 112 che parlava di un uomo violento, che stava aggredendo la sua compagna in uno dei moduli abitativi del campo nomadi di via Salviati, periferia est di Roma. Quando arriva la pattuglia del commissariato San Basilio, l’uomo è ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 18 marzo 2021), 18 mar Scene di ordinaria follia neldi via Salviati, a, dove unrom, pluripregiudicato, ha minacciato l’ex compagna e ha aggredito gliintervenuti con un coltello., le violenze del rom nelLe violenze sono iniziate nel pomeriggio di mercoledì 17 marzo, dove un uomo,rom, aveva aggredito l’ex compagna e stava mettendo sottosopra la sua baracca. Alle 14 è arrivta la segnalazione al 112 che parlava di un uomo violento, che stava aggredendo la sua compagna in uno dei moduli abitativi deldi via Salviati, periferia est di. Quando arriva la pattuglia del commissariato San Basilio, l’uomo è ...

