Quinta vittoria consecutiva per la Roma Calcio Femminile: 2-0 al Perugia (Di giovedì 18 marzo 2021) Roma – Nuovo recupero di campionato per la Roma Calcio Femminile, che va a far visita al Perugia ultimo in classifica nel recupero della nona giornata di Serie B rinviata lo scorso novembre a causa del Covid. Le giallorosse vengono da quattro vittorie consecutive, ottenute contro corazzate del calibro di Pomigliano, Ravenna, Cittadella e Tavagnacco, il Perugia invece è in forte difficoltà. Parte forte la Roma CF col fortino umbro che resiste fino a poco dopo la mezz'ora, quando dal Calcio d'angolo battuto da Natali è brava Silvi a inserirsi da dietro e a calciare in porta superando il portiere perugino. In chiusura di primo tempo arriva anche il raddoppio firmato da Glaser, che sfrutta un errore della difesa di casa e salta l'estremo difensore, ...

