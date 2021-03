Quando un Manuale Cencelli sceglie chi vince gli Oscar (Di giovedì 18 marzo 2021) Capisco che è troppo semplice, e le cose semplici vengono sempre più di frequente squalificate come semplicistiche, banali, poco complesse. Però dovrebbe essere semplice il criterio con cui assegnare idealmente gli Oscar: vince la regia migliore, la migliore fotografia, la migliore sceneggiatura, la migliore colonna sonora e così via. Invece, a giudicare dai commenti sull’ultima infornata di nomination in vista della cerimonia del prossimo 25 aprile, sembra che le discussioni sui film siano diventate noiose come un simposio sulla legge elettorale. Cioè si giudica sempre meno la bellezza di un film e di chi lo ha realizzato, ma sempre più il grado di rappresentatività di chi partecipa e dunque viene scelto: ti premio di più se parli della piaga del nomadismo e meno se rappresenti un interno middle class a Manhattan. Un trattato di premiologia ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 18 marzo 2021) Capisco che è troppo semplice, e le cose semplici vengono sempre più di frequente squalificate come semplicistiche, banali, poco complesse. Però dovrebbe essere semplice il criterio con cui assegnare idealmente glila regia migliore, la migliore fotografia, la migliore sceneggiatura, la migliore colonna sonora e così via. Invece, a giudicare dai commenti sull’ultima infornata di nomination in vista della cerimonia del prossimo 25 aprile, sembra che le discussioni sui film siano diventate noiose come un simposio sulla legge elettorale. Cioè si giudica sempre meno la bellezza di un film e di chi lo ha realizzato, ma sempre più il grado di rappresentatività di chi partecipa e dunque viene scelto: ti premio di più se parli della piaga del nomadismo e meno se rappresenti un interno middle class a Manhattan. Un trattato di premiologia ...

HuffPostItalia : Quando un Manuale Cencelli sceglie chi vince gli Oscar - playersmag : @GdiGardy @atmospherelibri @SafaraEditore @BillGates @lanavediteseoed 'Un manuale per capire quanto la complessità… - ontherisingmoon : ??? Che vi avevo detto quando tra i nuovi seguiti c’erano sia Alex che Gabriel quel giorno? Meno male che mi avete… - officialnctita : [16.03.21] 'Quando ero giovane, non ero solo una star di Educazione fisica, amavo anche il lavoro manuale' - ~Den… - Italia_WayV : [UPDATE] 16.03.21 Weibo Update di #Hendery ~ 'Quando ero giovane, non ero solo una star in educazione fisica, amav… -