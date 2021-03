Napoli – Arrestato 43enne per aver picchiato la moglie (Di giovedì 18 marzo 2021) Un 43enne napoletano, residente a Barra, è stato Arrestato dai carabinieri per maltrattamenti in famiglia: denunciato dalla moglie dopo un’aggressione di febbraio, è accusato di avere vessato la donna per oltre venti anni, picchiandola continuamente, anche tre o quattro volte al giorno, persino quando era incinta. L’ultimo episodio risale al 14 febbraio scorso, il pretesto Leggi su periodicodaily (Di giovedì 18 marzo 2021) Unnapoletano, residente a Barra, è statodai carabinieri per maltrattamenti in famiglia: denunciato dalladopo un’aggressione di febbraio, è accusato die vessato la donna per oltre venti anni, picchiandola continuamente, anche tre o quattro volte al giorno, persino quando era incinta. L’ultimo episodio risale al 14 febbraio scorso, il pretesto

Advertising

francypar71 : #Napoli Atti osceni e pipì sui panni stesi: arrestato lo stalker che perseguitava una vedova a Giugliano… - lightmoon972 : RT @mattinodinapoli: Napoli, arrestato per spaccio a 19 anni: ?scatta anche la multa anti Covid - cronacacaserta : Il Gip del Tribunale di Napoli Nord ha posto in libertà l’imprenditore delle Rsa Michele Schiavone, ai domiciliari… - francobus100 : Atti osceni e pipì sui panni stesi: arrestato lo stalker che perseguitava una vedova a Giugliano - francobus100 : «La casa non è pulita», calci e pugni alla moglie incinta: arrestato dai carabinieri a Napoli -