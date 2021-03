Matthew McConaughey apre un canale YouTube (Di giovedì 18 marzo 2021) Bene bene bene, benvenuti sul mio canale YouTube!” Così Matthew McConaughey, attore tra i più popolari dell’ultima decade, accoglie i fan sul proprio canale, appena aperto, sulla piattaforma video YouTube. “Prendiamo a calci un po’ di polvere, stuzzichiamo l’allegria e intraprendiamo questo viaggio insieme”. Il canale dell’attore ha avuto un inizio incredibile: ha già oltre 250 mila iscritti. ? Matthew McConaughey, uno degli attori più popolari dell’ultima decade, apre il suo primo canale YouTube. L’attore inizia il suo primo video sul canale con la celebre frase che ha dato il via alla sua carriera cinematografica in Dazed and Confused: “Bene ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di giovedì 18 marzo 2021) Bene bene bene, benvenuti sul mio!” Così, attore tra i più popolari dell’ultima decade, accoglie i fan sul proprio, appena aperto, sulla piattaforma video. “Prendiamo a calci un po’ di polvere, stuzzichiamo l’allegria e intrndiamo questo viaggio insieme”. Ildell’attore ha avuto un inizio incredibile: ha già oltre 250 mila iscritti. ?, uno degli attori più popolari dell’ultima decade,il suo primo. L’attore inizia il suo primo video sulcon la celebre frase che ha dato il via alla sua carriera cinematografica in Dazed and Confused: “Bene ...

Advertising

iamjarvisx : RT @PidgeonMaddox: non si parla mai abbastanza di Matthew McConaughey - fauci78 : 'Eravamo abituati a guardare il cielo e a chiederci quale fosse il nostro posto tra le stelle. Ora ci limitiamo a g… - Veritatisvis : Matthew McConaughey si è aperto un canale youtube??? - pizzaxvibezz : RT @PidgeonMaddox: non si parla mai abbastanza di Matthew McConaughey - PidgeonMaddox : non si parla mai abbastanza di Matthew McConaughey -