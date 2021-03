Marano, incendio in un deposito: vigili del fuoco sul posto (Di giovedì 18 marzo 2021) Marano. incendio a Marano questo pomeriggio. Ad andare in fiamme un deposito di materiale edile. La notizia la riporta il Mattino. L’incendio si è verificato in un capannone di via San Rocco all’interno del deposito. Una grossa colonna di fumo è stata visibile a diversi chilometri di distanza. incendio a Marano Sul posto sono giunti L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di giovedì 18 marzo 2021)questo pomeriggio. Ad andare in fiamme undi materiale edile. La notizia la riporta il Mattino. L’si è verificato in un capannone di via San Rocco all’interno del. Una grossa colonna di fumo è stata visibile a diversi chilometri di distanza.Sulsono giunti L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

NandoBocchetti : RT @Terranostranew2: Marano, incendio nel deposito edile: densa colonna di fumo si estende in via San Rocco @NandoBocchetti - Terranostranew2 : Marano, incendio nel deposito edile: densa colonna di fumo si estende in via San Rocco @NandoBocchetti -

Ultime Notizie dalla rete : Marano incendio Incendio a Marano, fiamme in un deposito edile: vigili del fuoco sul posto L'intervento dei pompieri Sul luogo del rogo sono giunti i vigili del fuoco, gli agenti della municipale ed il personale tecnico del comune di Marano. L'incendio, stando agli accertamenti dei vigili ...

Incendio in un deposito edile di Marano: i vigili del fuoco domano le fiamme Deposito di materiale edile in fiamme nel comune di Marano. L'incendio si è sprigionato all'interno di un capannone di via San Rocco e la grossa colonna di fumo, in pochi minuti, ha invaso tutta la zona periferica della città. Sul luogo del rogo sono ...

Incendio in un deposito edile di Marano: i vigili del fuoco domano le fiamme ilmattino.it Una colonna di fumo invade la città: paura a Marano L’enorme colonna di fumo che si è innalzata ha invaso tutta la città. Sul luogo del rogo sono giunti i vigili del fuoco, gli agenti della polizia municipale e personale tecnic ...

Marano, in fiamme un deposito di materiale edile: vigili sul posto MARANO – Incendio in un deposito di materiale edile a Marano. Ad andare in fiamme l’interno di un capannone di via San Rocco, alla periferia della città. L’enorme colonna di fumo che si è innalzata ha ...

L'intervento dei pompieri Sul luogo del rogo sono giunti i vigili del fuoco, gli agenti della municipale ed il personale tecnico del comune di. L', stando agli accertamenti dei vigili ...Deposito di materiale edile in fiamme nel comune di. L'si è sprigionato all'interno di un capannone di via San Rocco e la grossa colonna di fumo, in pochi minuti, ha invaso tutta la zona periferica della città. Sul luogo del rogo sono ...L’enorme colonna di fumo che si è innalzata ha invaso tutta la città. Sul luogo del rogo sono giunti i vigili del fuoco, gli agenti della polizia municipale e personale tecnic ...MARANO – Incendio in un deposito di materiale edile a Marano. Ad andare in fiamme l’interno di un capannone di via San Rocco, alla periferia della città. L’enorme colonna di fumo che si è innalzata ha ...