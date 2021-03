Life is Strange True Colors e Life is Strange Remastered Collection annunciati

(Di giovedì 18 marzo 2021) Oggi Square Enix ha annunciatoisdurante l’evento digitale dell’azienda SQUARE ENIX PRESENTS. Questo nuovo capitolo della serie è opera di Deck Nine Games, gli sviluppatori diis: Before the Storm, in collaborazione con Square Enix External Studios. È stata la musicista e star dei social mxmtoon a presentareisdurante l’evento digitale, insieme alla sua nuova protagonista, il suo dinamico potere sovrannaturale e il suo emozionante mistero da risolvere. L’azienda ha annunciato ancheis ...

Quello che probabilmente ha fatto emozionare una marea di videogiocatori è stato la presentazione ufficiale del nuovo Life is Strange con un trailer davvero pazzesco e commovente. Nel corso dello Square Enix Present è stato ufficialmente presentato Life is Strange: True Colors il nuovo capitolo della celebre serie che introduce una protagonista completamente nuova e sancisce l'abbandono della pubblicazione ad episodi, sino ad ora vero e proprio marchio di fabbrica della serie. Ora è ufficiale: arriva Life Is Strange: True Colors, nuovo episodio della serie firmato da Deck Nine, già autori di Before the Storm.