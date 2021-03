La Roma vince 2 - 1 a Kiev contro lo Shakthar e accede ai quarti

(Di giovedì 18 marzo 2021) Arriva finalmente una soddisfazione per una squadra italiana in Europa dopo le delusioni in Champions League. La, infatti prosegue il suo cammino in Europa League e per la prima volta ai...

Advertising

AndreaArdone : RT @Martinscake1: Vince la Roma. Passa la Roma. Viva la Roma - Fabio76463280 : RT @FrancescoRapone: che strano fenomeno che senza le merdate del campionato italiano la Roma gioca bene, vince e convince. Che strano - Giovann83348006 : La serie A è un campionato gestito e scarso ,con il Napoli ci hanno preparato la trappola vedrete che ci faranno pe… - pingioriroberto : RT @cmdotcom: #Mayoral capocannoniere della #Roma, che vince e convince almeno in #EuropaLeague #ShakhtarRoma - InformazioneOg : La #Roma, forte del 3-0 dell'andata conquistato all'Olimpico di Roma, vince anche la gara del ritorno degli ottavi… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma vince

Dopo 22 anni latorna ai quarti di finale di Europa League, conquistati nel 1999 per l'ultima volta quando la competizione di chiamava ancora Coppa Uefa. Forti del 3 - 0 conquistato 7 giorni fa in casa sullo ...Laper 2 - 1 a Kiev contro lo Shakhtar Donetsk e si qualifica ai quarti di finale di Europa League. Decisivi i due gol di Borja Majoral. Nel finale, anche una grande parata di Pau Lopez su ...Missione compiuta per la Roma che dopo il 3-0 replica anche in Ucraina e batte 2-1 lo Shakhtar Donetsk volando ai quarti di finale di Europa League. Subito un brivido per una ripartenza ucraina dopo u ...Roma che entra in campo sapendo di dover difendere ... cross in mezzo e – dopo una deviazione – colpo di testa vincente di Borja Mayoral. Pedro ha la chance per chiuderla definitivamente, ma incrocia ...