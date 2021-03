La pupa e il secchione ora fanno coppia fissa | Non giochiamo con i sentimenti

(Di giovedì 18 marzo 2021) Ludovica Marchese Dopo la fine de Lae ile Viceversa, Stephanie Bellarte e Alessio Guidi hanno ufficializzato la loro relazione e la loro storia va a gonfie vele, ad eccezione della distanza che li divide Si è concluso da poco il percorso che ha messo a confronto due mondi agli antipodi: quello delle pupe e dei pupi, e quello dellee dei secchioni. Dopo cinque puntate dall’inizio de Lae ile Viceversa, sono state quattro le coppie rimaste in gara. Tra queste laformata da Stephanie Bellarte e Alessio Guidi che, durante la permeanza in villa, imparato a vivere insieme, imparando a conoscersi e ad apprezzarsi a vicenda. Nonostante non abbiamo vinto, Stephanie e Alessio rappresentano il successo di questo esperimento ...

Quest'ultima, vincitrice dell'ultima edizione de Lae il, è stata scelta come sostituta di Carolina Stramare, l'ex Miss Italia che si è ritirata dal gioco per problemi familiari. I ...Al suo posto entrerà, probabilmente già giovedì prossimo, Miryea Stabile, la giovane vincitrice dell'ultima edizione del reality show Mediaset Lae ile Viceversa finito poche ...Ultimamente, lo abbiamo visto in televisione in una nuova veste: quella del conduttore della trasmissione La Pupa e il Secchione – e Viceversa. Il comico è nato a Milano da genitori di origine veneta.Ha fatto di tutto per diventare naufraga arrivando a inscenare un sit-in davanti alla sede di Magnolia lunedì 15 marzo . Ma per la ...