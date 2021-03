La grande stanchezza (Di giovedì 18 marzo 2021) Assuefatti all'emergenza, indifferenti a «quota 100 mila» vittime, prigionieri annoiati dentro un tempo che non passa mai. Dopo un anno di coronavirus, siamo preda di un'apatia psichica che, soprattutto nelle nuove generazioni, rischia di lasciare segni indelebili. Siamo stanchi. Un anno è passato ed ecco l'eterno ritorno all'uguale di nicciana memoria. Apri, chiudi, apri e richiudi ancora. La luce al fondo del tunnel non si vede. E noi ci ritroviamo piallati come assi da stiro. Indifferenti, insofferenti a tutto, arresi, assuefatti anche agli oltre centomila morti. «Quello che stiamo vivendo è un mélange di tristezza, isolamento, un'ipostimolazione sensoriale e cognitiva. Tutto questo produce una sindrome melanconico-depressiva» spiega lo psichiatra Paolo Crepet, che anticipando tutti aveva raccontato il nostro smarrimento nel saggio Vulnerabili (Mondadori). «Ci portano il cibo sullo ... Leggi su panorama (Di giovedì 18 marzo 2021) Assuefatti all'emergenza, indifferenti a «quota 100 mila» vittime, prigionieri annoiati dentro un tempo che non passa mai. Dopo un anno di coronavirus, siamo preda di un'apatia psichica che, soprattutto nelle nuove generazioni, rischia di lasciare segni indelebili. Siamo stanchi. Un anno è passato ed ecco l'eterno ritorno all'uguale di nicciana memoria. Apri, chiudi, apri e richiudi ancora. La luce al fondo del tunnel non si vede. E noi ci ritroviamo piallati come assi da stiro. Indifferenti, insofferenti a tutto, arresi, assuefatti anche agli oltre centomila morti. «Quello che stiamo vivendo è un mélange di tristezza, isolamento, un'ipostimolazione sensoriale e cognitiva. Tutto questo produce una sindrome melanconico-depressiva» spiega lo psichiatra Paolo Crepet, che anticipando tutti aveva raccontato il nostro smarrimento nel saggio Vulnerabili (Mondadori). «Ci portano il cibo sullo ...

crostatinagds : ?????????????? Specialmente al mattino può esserci un momento di grande stanchezza determinato da una Luna contraria che… - OrioliPaolo : @krudesky Non solo Forse è la stanchezza dopo un anno di pandemia: la meta sembra vicina e ogni ostacolo sembra ancora più grande - alwaystoned_ : @FinallyMichele @alexXx_96_ Tra stanchezza e assenze è dura, vedremo. Comunque dopo la sosta inizia un periodo di p… - illgiordiz : @mentecritica 2 figli uno alle medie e uno alle elementari, il più grande regge ma a fine giornata è esausto di que… - rumoredellanima : @mara_carfagna A me spiace dirlo e non giustifico certi atti vigliacchi, ma sarà il primo di una serie, segno della… -

Ultime Notizie dalla rete : grande stanchezza Il Bayern vince e vola ai quarti di finale. Italiane tutte fuori dalla Champions. ... ma col passare dei minuti iniziano ad accusare un po' di stanchezza, mentre il Bayern si rivela ... la qualificazione è compromessa: chiedo corsa e aggressività per tentare una grande partita', ha ...

Bayern Monaco - Lazio 2 - 1 live: la Lazio accorcia con Parolo ... ma col passare dei minuti iniziano ad accusare un po' di stanchezza, mentre il Bayern si rivela ... la qualificazione è compromessa: chiedo corsa e aggressività per tentare una grande partita', ha ...

La grande stanchezza Panorama Grande Fratello Vip, Maria Teresa Ruta chiude con Tommaso Zorzi?: "Non mi interessa seguirlo" La confessione di Maria Teresa sul rapporto con Tommaso dopo il Grande Fratello Vip. Maria Teresa Ruta è stata la vincitrice morale della quinta edizione del Grande Fratello Vip. Una volta fuori dalla ...

... ma col passare dei minuti iniziano ad accusare un po' di, mentre il Bayern si rivela ... la qualificazione è compromessa: chiedo corsa e aggressività per tentare unapartita', ha ...... ma col passare dei minuti iniziano ad accusare un po' di, mentre il Bayern si rivela ... la qualificazione è compromessa: chiedo corsa e aggressività per tentare unapartita', ha ...La confessione di Maria Teresa sul rapporto con Tommaso dopo il Grande Fratello Vip. Maria Teresa Ruta è stata la vincitrice morale della quinta edizione del Grande Fratello Vip. Una volta fuori dalla ...