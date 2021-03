Kanye West, il suo garage è un tripudio di auto pazzesche in edizione limitata (Di giovedì 18 marzo 2021) Le auto di Kanye West dimostrano che è senza dubbio un grande appassionato di auto, anche se a volte i suoi gusti possono risultare un tantino eccessivi. Del resto, quando vali più di un miliardo, puoi acquistare praticamente qualsiasi vettura tu voglia. Così il garage delle auto di Kanye West è piuttosto eclettico ed è senza dubbio influenzato dai gusti dell'universo rapper che lui conosce bene. Bisogna poi tenere in considerazione il rinomato estro stilistico di Kayne, che oltre a infondere la sua creatività nell'abbigliamento ha fatto spesso altrettanto anche con le sue auto, molte delle quali sono state personalizzate. Certo, per il resto la vita del rapper-artista assomiglia a delle vere e proprie montagne russe di gossip e ... Leggi su gqitalia (Di giovedì 18 marzo 2021) Ledidimostrano che è senza dubbio un grande appassionato di, anche se a volte i suoi gusti possono risultare un tantino eccessivi. Del resto, quando vali più di un miliardo, puoi acquistare praticamente qualsiasi vettura tu voglia. Così ildellediè piuttosto eclettico ed è senza dubbio influenzato dai gusti dell'universo rapper che lui conosce bene. Bisogna poi tenere in considerazione il rinomato estro stilistico di Kayne, che oltre a infondere la sua creatività nell'abbigliamento ha fatto spesso altrettanto anche con le sue, molte delle quali sono state personalizzate. Certo, per il resto la vita del rapper-artista assomiglia a delle vere e proprie montagne russe di gossip e ...

Advertising

ChiaraTuretta1 : @tweetdiDio Se tu Dio, sei come Kanye West.. io mi sento esattamente come te - reputhar : @heskrow quel coglione di kanye west non si merita un cazzo, figurati una canzone - SennheiserITA : Congratulazioni a Beyoncé per aver fatto la storia vincendo il suo 28° Grammy Award domenica sera trionfando insiem… - kyotohar : raga io non so dove vivete ma purtroppo i sedicenni che vedo io sono per il 70% disinteressati assolutamente di pol… - GesuKrishna : Avremmo ancora DiFra-Monchi-Pallotta se quest'uomo qui, il Kanye West della fascia destra, non ci fosse stato scipp… -