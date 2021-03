I Santi di Venerdì 19 Marzo 2021 (Di venerdì 19 marzo 2021) I Santi DEL GIORNO, 19 Marzoda www.Santiebeati.it San GIUSEPPE Sposo della Beata Vergine Maria – SolennitàQuesta celebrazione ha profonde radici bibliche; Giuseppe è l’ultimo patriarca che riceve le comunicazioni del Signore attraverso l’umile via dei sogni. Come l’antico Giuseppe, è l’uomo giusto e fedele (Mt 1,19) che Dio ha posto a custode della sua casa. Egli collega Gesù, re messianico, alla discendenza di Davide. Sposo di Maria e padre putativo, guida la Sacra Famiglia nella fuga e nel ritorno dall’Egitto, rifacendo il cammino dell’Esodo. Pio IX lo ha dichiarato patrono della Chiesa universal…www.Santiebeati.it/dettaglio/20200 Beato ISNARDO DA CHIAMPO Sacerdote domenicano† Pavia, 19 Marzo 1244Ricevette giovanissimo l’Abito di Predicatore dalle mani del glorioso Patriarca Domenico. Fu ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 19 marzo 2021) IDEL GIORNO, 19da www.ebeati.it San GIUSEPPE Sposo della Beata Vergine Maria – SolennitàQuesta celebrazione ha profonde radici bibliche; Giuseppe è l’ultimo patriarca che riceve le comunicazioni del Signore attraverso l’umile via dei sogni. Come l’antico Giuseppe, è l’uomo giusto e fedele (Mt 1,19) che Dio ha posto a custode della sua casa. Egli collega Gesù, re messianico, alla discendenza di Davide. Sposo di Maria e padre putativo, guida la Sacra Famiglia nella fuga e nel ritorno dall’Egitto, rifacendo il cammino dell’Esodo. Pio IX lo ha dichiarato patrono della Chiesa universal…www.ebeati.it/dettaglio/20200 Beato ISNARDO DA CHIAMPO Sacerdote domenicano† Pavia, 191244Ricevette giovanissimo l’Abito di Predicatore dalle mani del glorioso Patriarca Domenico. Fu ...

