Giornata per vittime Covid, Mulè “Indelebili le immagini di Bergamo” (Di giovedì 18 marzo 2021) ROMA (ITALPRESS) – “La legge sulla Giornata per le vittime del Covid-19 nasce dalle immagini di Bergamo. Quella fila di camion allineati ha trasmesso qualcosa di indelebile”. Lo ha detto il sottosegretario alla Difesa Giorgio Mulè, intervistato da Claudio Brachino per la rubrica “Primo Piano” dell’agenzia Italpress.Mulè aveva proposto la Giornata commemorativa per le vittime del Covid-19, poi diventata legge, e celebrata oggi.“Dieci giorni dopo quell’immagine ho depositato la proposta di legge e prevede che il 18 marzo di ogni anno sia una data scolpita nel cuore degli italiani – ha detto il sottosegretario -. Non può essere solo un giorno di bandiere a mezz’asta o con un minuto di silenzio. La legge prevede che ogni ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 18 marzo 2021) ROMA (ITALPRESS) – “La legge sullaper ledel-19 nasce dalledi. Quella fila di camion allineati ha trasmesso qualcosa di indelebile”. Lo ha detto il sottosegretario alla Difesa Giorgio, intervistato da Claudio Brachino per la rubrica “Primo Piano” dell’agenzia Italpress.aveva proposto lacommemorativa per ledel-19, poi diventata legge, e celebrata oggi.“Dieci giorni dopo quell’immagine ho depositato la proposta di legge e prevede che il 18 marzo di ogni anno sia una data scolpita nel cuore degli italiani – ha detto il sottosegretario -. Non può essere solo un giorno di bandiere a mezz’asta o con un minuto di silenzio. La legge prevede che ogni ...

Advertising

eucopresident : Con il cuore a Bergamo ???? dove hanno luogo oggi le celebrazioni per la prima Giornata nazionale in memoria delle vi… - _Carabinieri_ : Nella Giornata nazionale per le vittime del #Covid19 i #Carabinieri rendono omaggio rinnovando il proprio impegno a… - DPCgov : #18marzo Oggi è la #GiornataNazionale dedicata alle vittime del #Coronavirus. Una giornata di ricordo e di cordogli… - tulipsshades : non i local che postano storie per la giornata delle vittime del covid ma poi fanno i festini illegali in zona rossa ???? - Fusillide : RT @EmilioBerettaF1: Bergamo, giornata per le vittime del Covid: il toccante omaggio di Paolo Fresu -