Giornata per le vittime del Coronavirus | le iniziative di Rai e Mediaset

Mediaset e Rai celebrano la prima Giornata nazionale in ricordo delle vittime del Covid con una serie di iniziative per ricordare tutte le persone che hanno perso la vita in questi mesi difficili di battaglia contro il virus. Con l'approvazione del Senato, il 18 marzo – giorno in cui venne registrato il più alto numero di decessi in Italia, pari a 2978 vittime – è diventato il giorno in cui ricordare i momenti più difficili e duri della pandemia. Oltre a un minuto di silenzio nazionale, le maggiori reti televisive hanno previsto una programmazione speciale, con attività e iniziative. A Mediaset si fermano Uomini e Donne e Amici di Maria De Filippi, al loro posto andrà in onda su Canale Cinque Una Vita, la telenovela spagnola. Due le puntate previste, dalle 14.10 alle ...

