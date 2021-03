Gazzetta Ufficiale: pubblicato il bando di concorso per 66 allievi (Di giovedì 18 marzo 2021) Gazzetta Ufficiale: pubblicato il bando di concorso, per titoli ed esami, per l’ammissione di 66 allievi ufficiali presso l’accademia della Guardia di Finanza – anno accademico 2021/2022 Sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4a Serie Speciale – nr. 19 del 9 marzo 2021, è stato pubblicato il concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’ammissione di 66 allievi ufficiali del ruolo normale – comparti ordinario e aeronavale – all’Accademia della Guardia di Finanza per l’anno accademico 2021/2022. I posti disponibili sono così ripartiti: a) 58 (cinquantotto) destinati al comparto ordinario;b) 8 (otto), destinati al comparto aeronavale, suddivisi così come segue:(1) 4 (quattro) ... Leggi su zon (Di giovedì 18 marzo 2021)ildi, per titoli ed esami, per l’ammissione di 66ufficiali presso l’accademia della Guardia di Finanza – anno accademico 2021/2022 Sulladella Repubblica Italiana – 4a Serie Speciale – nr. 19 del 9 marzo 2021, è statoilpubblico, per titoli ed esami, per l’ammissione di 66ufficiali del ruolo normale – comparti ordinario e aeronavale – all’Accademia della Guardia di Finanza per l’anno accademico 2021/2022. I posti disponibili sono così ripartiti: a) 58 (cinquantotto) destinati al comparto ordinario;b) 8 (otto), destinati al comparto aeronavale, suddivisi così come segue:(1) 4 (quattro) ...

