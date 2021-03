LaStampa : Colonia, scandalo abusi sessuali nella chiesa: 314 vittime accertate, coinvolti cardinali e vescovi - ErmannoKilgore : RT @paolorm2012: Colonia, scandalo abusi sessuali nella chiesa: 314 vittime accertate, coinvolti cardinali e vescovi - paolorm2012 : Colonia, scandalo abusi sessuali nella chiesa: 314 vittime accertate, coinvolti cardinali e vescovi - romi_andrio : RT @LaStampa: Colonia, scandalo abusi sessuali nella chiesa: 314 vittime accertate, coinvolti cardinali e vescovi - _adamastor__ : RT @LaStampa: Colonia, scandalo abusi sessuali nella chiesa: 314 vittime accertate, coinvolti cardinali e vescovi -

... il cardinale Joachim Meisner , potente arcivescovo didal 1988 al 2014, ultraconservatore ... Lo stesso Woelki, arivescovo in carica quando scoppiò lo, era stato travolto dalle ...Nel presentare il rapporto (800 pagine), gli esperti di diritto penale diBjoern Gercke e Kerstin Stirner, hanno sottolineato di aver 'incontrato un sistema di mancanza di responsabilità, ...L’arcivescovo di Amburgo,Stefan Hesse, già vicario generale a Colonia, è ritenuto responsabile di avere ... Lo stesso Woelki, arivescovo in carica quando scoppiò lo scandalo, era stato travolto dalle ...243 molestatori e 386 vittime. Sono i numeri emersi dall'indagine indipendente condotta da uno studio legale di Monaco, in Germania, sullo scandalo di abusi sessuali denunciati nella più grande arcidi ...