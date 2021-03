"Bresciani immunizzati al massimo entro luglio"

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Bresciani immunizzati

Il Giorno

A dar man forte a medici ed infermieri dovrebbero arrivare 255 farmacisti vaccinatori, formati con Federfarma. Nel frattempo prosegue la vaccinazione degli over - 80: la copertura media in ...Per Pasqua tutti gli over 80 avranno ricevuto la prima dose di vaccino e tutti isarannoentro metà luglio. Le parole di rassicurazione per gli ultraottantenni arrivano dal direttore generale dell'assessorato regionale al Welfare Giovanni Pavesi che ieri ha ...di Federica Pacella Cento linee vaccinali aperte 24 ore su 24 in Fiera per immunizzare tutti i bresciani entro luglio. È la promessa che Guido Bertolaso, consulente di Regione Lombardia per il piano v ...Per il 6 aprile tutti gli over 80 riceveranno la prima dose. In settimana si parte con la profilassi per i più deboli ...