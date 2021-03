Bari, l''odissea' di una 89enne: da Bari a Putignano per essere vaccinata (Di giovedì 18 marzo 2021) Bari - Una donna di 89 anni, barese, ha atteso 35 giorni per vaccinarsi contro il Covid, dopo aver deciso di annullare la prenotazione della somministrazione a domicilio fatta l'11 febbraio scorso, ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di giovedì 18 marzo 2021)- Una donna di 89 anni, barese, ha atteso 35 giorni per vaccinarsi contro il Covid, dopo aver deciso di annullare la prenotazione della somministrazione a domicilio fatta l'11 febbraio scorso, ...

