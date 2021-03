Aumentano le monete d’oro per i MatchDay di PES

(Di giovedì 18 marzo 2021) Grande novità per gli amanti di PES, il titolo calcistico prodotto dall’azienda giapponese Konami. Mentre la stagione di esports della eFootbal PES 2021 prosegue senza intoppi e anzi fa registrare record di pubblico e di utenti grazie alle restrizioni per combattere la pandemia da Covid-19 vengono annunciate tante novità. Prima tra tutte il numero di squadre che potranno accedere alla fase finale di eEURO, il torneo Europeo che si svolgerà nel mese di luglio. In totale le squadre ammesse saranno 55 e tutte le partite di qualificazione verranno trasmesse sul canale YouTube ufficiale della UEFA. Ma la grandissima novità riguarda le. A partire da oggi leottenibili per ognisono aumentate! Per capire meglio vediamo un esempio per icon squadre predefinite. Da questa ...

Aumentate le monete d'oro ottenibili coi MatchDay su PES 2021, per la gioia di tutti i i videogiocatori in un periodo storico così difficile.