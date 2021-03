AdShield Pro | si spaccia per un ad blocker ma sfrutta il vostro computer per minare bitcoin Ecco come sbarazzarsene

(Di giovedì 18 marzo 2021) Alcuni ricercatori di Kaspersky hanno individuato una nuova potenziale minaccia in un finto Ad(comune estensione per browser che serve per bloccare la visualizzazione di pubblicità indesiderate) chiamato “Pro”, il quale appare e si comportala versione Windows di, oltre a proporsiun servizio OpenDNS. Il suo comportamento non è dissimile dal ransominer Monero Miner, il quale, nel corso dello scorso mese, ha infettato oltre 2.500 utenti al giorno, mascherandosifile di installazione di un antivirus. In pratica, una volta avviato il programma,Pro cambia le impostazioni DNS del dispositivi in modo che la ricerca tutti i domini venga reindirizzata verso un server controllato da coloro che hanno creato il malware e che, ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : AdShield Pro

Tom's Hardware Italia

Stando a Threatpost , i ricercatori di Kaspersky hanno individuato una nuova potenziale minaccia in un finto Ad Blocker chiamato "", il quale appare e si comporta come la versione Windows di, oltre a proporsi come un servizio OpenDNS . Il suo comportamento non è dissimile dal ransominer Monero Miner , il ...Stando a Threatpost , i ricercatori di Kaspersky hanno individuato una nuova potenziale minaccia in un finto Ad Blocker chiamato "", il quale appare e si comporta come la versione Windows di, oltre a proporsi come un servizio OpenDNS . Il suo comportamento non è dissimile dal ransominer Monero Miner , il ...Noi utenti in rete negli ultimi anni, siamo diventati fortemente dipendente dai software ad blocker, delle piccole estensioni che, una volta installate nel browser principale del nostro PC, si occupan ...Stando a Threatpost, i ricercatori di Kaspersky hanno individuato una nuova potenziale minaccia in un finto Ad Blocker chiamato “AdShield Pro”, il quale appare e si comporta come la versione Windows d ...