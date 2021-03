Stop ai compensi extra dei parlamentari per evitare conflitti d’interesse (Di mercoledì 17 marzo 2021) Il rapporto tra il senatore Renzi e il principe Bin Salman – ancor più imbarazzante e inopportuno alla luce del presunto coinvolgimento di quest’ultimo nel barbaro assassinio del giornalista Jamal Khashoggi – non è una mera questione di polemica politica ma solleva un problema sull’indipendenza dei politici italiani rispetto a interessi stranieri. Per questo abbiamo presentato un’interrogazione urgente al presidente Draghi, primo firmatario il senatore Gianluca Ferrara. Può, in termini di conflitto d’interessi, un senatore della Repubblica italiana rimanere un indipendente rappresentante del popolo e delle istituzioni italiane se intercorrono rapporti personali retribuiti con un Paese estero? Attendiamo ancora le risposte di Matteo Renzi. L'articolo proviene da Il Blog delle Stelle. Leggi su ilblogdellestelle (Di mercoledì 17 marzo 2021) Il rapporto tra il senatore Renzi e il principe Bin Salman – ancor più imbarazzante e inopportuno alla luce del presunto coinvolgimento di quest’ultimo nel barbaro assassinio del giornalista Jamal Khashoggi – non è una mera questione di polemica politica ma solleva un problema sull’indipendenza dei politici italiani rispetto a interessi stranieri. Per questo abbiamo presentato un’interrogazione urgente al presidente Draghi, primo firmatario il senatore Gianluca Ferrara. Può, in termini di conflitto d’interessi, un senatore della Repubblica italiana rimanere un indipendente rappresentante del popolo e delle istituzioni italiane se intercorrono rapporti personali retribuiti con un Paese estero? Attendiamo ancora le risposte di Matteo Renzi. L'articolo proviene da Il Blog delle Stelle.

