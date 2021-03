Speranza: “Massima fiducia, la campagna di vaccinazione va avanti. Per accelerare favoriremo impegno di farmacie e infermieri” (Di mercoledì 17 marzo 2021) “Il governo italiano considera i vaccini la prima vera chiave per chiudere questa stagione, quanto avvenuto nelle ultime ore non incrina la nostra fiducia”. Il ministro Roberto Speranza, intervenendo in audizione alle commissioni riunite Affari sociali di Camera e Senato, ha esordito parlando dello stop “precauzionale” alla somministrazione del vaccino Astrazeneca. “La campagna di vaccinazione va quindi avanti e dovrà accelerare anche con l’aumento delle dosi che avremo a disposizione, l’auspicio è che già da domani possa arrivare una risposta dall’Ema. Abbiamo Massima fiducia e pretendiamo il massimo livello di sicurezza“. Quindi, entrando nel dettaglio, il ministro ha ricordato che “nel secondo trimestre avremo in arrivo oltre 50 milioni di dosi e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 17 marzo 2021) “Il governo italiano considera i vaccini la prima vera chiave per chiudere questa stagione, quanto avvenuto nelle ultime ore non incrina la nostra”. Il ministro Roberto, intervenendo in audizione alle commissioni riunite Affari sociali di Camera e Senato, ha esordito parlando dello stop “precauzionale” alla somministrazione del vaccino Astrazeneca. “Ladiva quindie dovràanche con l’aumento delle dosi che avremo a disposizione, l’auspicio è che già da domani possa arrivare una risposta dall’Ema. Abbiamoe pretendiamo il massimo livello di sicurezza“. Quindi, entrando nel dettaglio, il ministro ha ricordato che “nel secondo trimestre avremo in arrivo oltre 50 milioni di dosi e ...

Advertising

s_margiotta : L’andamento dei dati del contagio in Gran Bretagna apre il cuore alla speranza. Il vaccino è davvero risolutivo e d… - infoitinterno : Coronavirus, Roberto Speranza: 'Vaccino? Massima fiducia. Ora più zone rosse per controllare il contagio' - SenatoriPD : RT @s_margiotta: L’andamento dei dati del contagio in Gran Bretagna apre il cuore alla speranza. Il vaccino è davvero risolutivo e deve obb… - CiccioniSe : RT @FQLive: #ULTIMORA Speranza in audizione sul Recovery: 'Massima fiducia, la campagna vaccinale va avanti' [LA DIRETTA] - MassimoChiaram7 : RT @FQLive: #ULTIMORA Speranza in audizione sul Recovery: 'Massima fiducia, la campagna vaccinale va avanti' [LA DIRETTA] -