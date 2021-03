(Di mercoledì 17 marzo 2021) di Redazione. A fine anno “Quota100” andrà in pensione! E quindi,accennato su queste pagine, occorre più che mai unadel sistema previdenziale per...

Advertising

ladyonorato : Il mio intervento di oggi in #plenaria, su elusione fiscale, paradisi europei e progetti di riforma della tassazion… - renatobrunetta : Sono e siamo consapevoli che la riforma della #PA è la sfida delle sfide. Energie, intelligenze e contributi sarann… - mondocolf : RT @Assindatcolf: Il #salariominimo del #ccnl e la necessaria riforma del fisco a carico delle famiglie I nostri dati sul #lavoroDomestico… - freeskipperIT : Riforma delle pensioni, serve come il pane. - rep_genova : La vera riforma del sistema sanitario: introdurre la gentilezza [di Patrizia Balbinot* e Gianni Testino**] [aggiorn… -

Ultime Notizie dalla rete : Riforma delle

Oggi il plenum di Palazzo de' Marescialli discuterà il parere sulladella giustizia, ... soprattutto per la scelta dei dirigenti senza il condizionamentocorrenti. Ma il Consiglio vuole ...Nelle altre attività, lo stop resta fino all'autunno, quando si suppone sarà varata lache ... con l'annullamentocartelle esattoriali emesse fino al 2015, di importo fino a cinquemila ...Pressing di Lega e FdI: utilizzare quelle risorse per sostenere le aziende travolte dalle misure restrittive anti Covid ...Pensione anticipata: con la fine del 2021 si chiude l'era "Quota 100" per la determinazione l'età in cui ci si può ritirare dal lavoro.