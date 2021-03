Questa foto di un cinghiale sopra un materasso non è stata scattata a Roma

Leggi su facta.news

(Di mercoledì 17 marzo 2021) Il 15 marzo su Facebook èpubblicata unache mostra unsdraiatounlasciato per strada vicino a dei cassonetti per l’immondizia. L’immagine è accompagnata da un commento in cui si sostiene che la scena si sarebbe svolta a, in Italia. Si tratta di un contenuto fuorviante che veicola una notizia falsa.Lanella città di Haifa, a nord di Israele, come raccontato lo scorso 13 marzo da The Time of Israel. La forma e i colori dei cassonetti dimostrano che la scena si è verificata in Israele, come si può verificare qui, qui e qui. Sleepy Haifa boar becomes internet star https://t.co/Xt97eyTzeb— The Times of Israel (@TimesofIsrael) March 13, 2021 Il quotidiano online ...