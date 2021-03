Pomeriggio 5 | Fabrzio Corona | l’ansia di Barbara d’Urso

Leggi su solodonna

(Di mercoledì 17 marzo 2021) A5 il racconto in diretta delle condizioni di Fabrizioche dopo essersi ferito una prima volta ai polsi ha tentato di incidersi il braccio con una penna. In tutto questo l’ex fotografo dei vip continua ormai da cinque giorni con lo sciopero della fame. La situazione, come racconta, è ancora grave. ACinque,, si preoccupa ancora una volta delle condizioni Articolo completo: dal blog SoloDonna