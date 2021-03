Pd | Melilli | ' un grande in bocca al lupo a Tinagli e Provenzano'

(Di mercoledì 17 marzo 2021) Roma, 17 mar. (Adnkronos) - "Il mio piùinale un sincero augurio di buon lavoro a Irenee Giuseppe, appena nominati vicesegretari del Partito Democratico. Gli attende un compito importante per la costruzione di un partito che sappia affrontare le sfide importanti e imminenti dei prossimi mesi. Attraversiamo una fase storica complessa, ma abbiamo la possibilità di recitare un ruolo di riferimento per tutto il paese. Uniti verso obiettivi comuni, dobbiamo lavorare per tracciare una ripresa solida e veloce. Insieme a Enrico e a tutti noi, il compito inoltre di costruire un partito progressista, inclusivo e aperto. Capace di dare un forte contributo allo sviluppo del nostro Paese". Così Fabio, presidente della commissione Bilancio alla Camera.

Advertising

Webmartetv : Melilli | Futsal A2: i nero-verdi si impongono 6 a 3 sul New Taranto - -

Ultime Notizie dalla rete : Melilli grande

SardiniaPost

In pochi giorni su Raiuno due fiction disuccesso hanno avuto come scenario zone davvero splendide della nostra Sicilia: prima il sud -...si decise di installare la raffineria a Marina di,...Unrisultato per il Comune diche nel mese di febbraio 2021 ha fatto registrare la media percentuale record di raccolta differenziata. 'Si tratta di un risultato di cui vado ...Roma, 17 mar. (Adnkronos) - "Il mio più grande in bocca al lupo e un sincero augurio di buon ... Capace di dare un forte contributo allo sviluppo del nostro Paese". Così Fabio Melilli, presidente ...L’orologio a scandire il tempo. Ore e minuti verso l’ambito traguardo. Testa libera e pass in tasca. Euro 2022 è una certezza. Lo scugnizzo di Pianura gioca la sua partita ...