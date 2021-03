MotoGp: Marquez corre a Barcellona e probabilmente sarà in pista in Qatar (Di giovedì 18 marzo 2021) L’infortunio non ha spento lo spirito indomito del cabroncito che dopo l’ok dei medici ha provato finalmente una vera moto da corsa sul tracciato spagnolo di Catalunya. Il test era propedeutico per il ritorno in pista di Marc Marquez, che vuole essere della partita per il GP di apertura del 28 Marzo. Honda ha diffuso un video dove mostra dei frame del campione spagnolo impegnato nella guida della RC213 V-S sul tracciato di Catalunya. La classe cristallina di Marquez non sembra essere stata intaccata dall’infortunio causato dall’incidente di Jerez, infatti dopo pochi giri il pilota spagnolo era già col suo tipico gomito a terra. Il test è andato bene, Marquez era già volato in precedenza in Qatar per sottoporsi al piano vaccinale fornito da Dorna. Il suo rientro per il 26 Marzo nelle FP1 quindi sembra ... Leggi su italiasera (Di giovedì 18 marzo 2021) L’infortunio non ha spento lo spirito indomito del cabroncito che dopo l’ok dei medici ha provato finalmente una vera moto da corsa sul tracciato spagnolo di Catalunya. Il test era propedeutico per il ritorno indi Marc, che vuole essere della partita per il GP di apertura del 28 Marzo. Honda ha diffuso un video dove mostra dei frame del campione spagnolo impegnato nella guida della RC213 V-S sul tracciato di Catalunya. La classe cristallina dinon sembra essere stata intaccata dall’infortunio causato dall’incidente di Jerez, infatti dopo pochi giri il pilota spagnolo era già col suo tipico gomito a terra. Il test è andato bene,era già volato in precedenza inper sottoporsi al piano vaccinale fornito da Dorna. Il suo rientro per il 26 Marzo nelle FP1 quindi sembra ...

Advertising

infoitsport : MotoGP | Melandri: “Quartararo favorito, Marquez sta bene” - italiaserait : MotoGp: Marquez corre a Barcellona e probabilmente saà in pista in Qatar - mcbiassono : Un nuovo articolo dal titolo (Che moto ha guidato Marc Marquez al Circuit?) è stato pubblicato sul sito del Moto cl… - OA_Sport : #MOTOgp Marc Marquez è prossimo al rientro, ma è lui il favorito per il Mondiale 2021? La sensazione è che possa vi… - AngyFra89 : RT @matteopittaccio: Un grandissimo onore poter parlare con 'Ago' in diretta su @LiveGPit. Un punto di vista diretto e sincero che traspare… -