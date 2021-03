Milano | lunga fila di zaini vuoti appesi sulla facciata di una scuola | “Istituti vengano riaperti in sicurezza | dad è uno strumento d’emergenza”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 17 marzo 2021) Unadial muro della, come i banchi dell’istituto elementare ‘Gino Capponi’ a, ea un filo, come il futuro della didattica in presenza. Dopo il passaggio della Lombardia in zona ‘arancione scuro’, il 5 marzo, sono state chiuse le scuole di ogni ordine e grado e anche i bambini delle elementari sono tornati in didattica a distanza. Per questo nella mattinata del 17 marzo, davanti all’istituto di via Pestalozzi, si è svolta la “mobilitazione degli”. Su iniziativa del gruppo ‘CapponiAperta’, genitori e bambini si sono riuniti dopo la fine delle lezioni in didattica a distanza per porre l’attenzionechiusura delle scuole e le ...