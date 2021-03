Jobs Act | Corte Ue | “Non è discriminatoria e non va contro il diritto europeo la mancata reintegra in caso di licenziamento illegittimo”

(Di mercoledì 17 marzo 2021) Non è contraria alUe lanel posto di un lavoratore assunto con ilAct che sia stato vittima di. E’ l’opinione dellaUe, che si è pronunciata così nella sentenza suldi una persona licenziata insieme ad altre 350 da Consulmarketing e poi nonta a differenza delle altre nonostante il Tribunale di Milano avesse definitoil. Quel dipendente infatti era stato assunto dopo l’entrata in vigore della riforma renziana, che in quelprevede solo un risarcimento monetario. Dunque non c’è stata discriminazione, ritengono i giudici europei, ma solo l’applicazione della differente normativa ...

Prima delle Corte il Tribunale di Milano aveva definito illegittimo il licenziamento, perché la persona era stata assunta a tempo indeterminato dopo il. Per la Corte invece, un lavoratore ...Non c'è discriminazione. In caso di licenziamento illegittimo, un lavoratore assunto con ilnon ha diritto al reintegro, e la norma non è contraria al diritto dell'Ue. Lo ha stabilito la Corte Ue nella sentenza del caso di un dipendente, licenziato insieme ad altre 350 persone nel ...Il diritto dell'Ue non vieta che, nel caso del licenziamento illegittimo di un lavoratore, il Jobs Act escluda la reintegrazione del lavoratore assunto a tempo determinato prima del 7 marzo 2015 e ...BRUXELLES - In caso di licenziamento illegittimo, un lavoratore assunto con il Jobs Act non ha diritto al reintegro, e la norma non è contraria al diritto dell'Ue: lo ha stabilito la Corte Ue nella se ...