In morte del compagno di banco

Luciano era nato il sette novembre, io l'otto. Ci siamo conosciuti il primo giorno di Liceo scegliendo, con un po' di sana follia e un eccesso di responsabilità, i due banchi della fila centrale, di fronte alla cattedra, sotto la cattedra, con gli occhi dei professori puntati addosso, senza la possibilità di copiare né di sbadigliare. Cinque anni così, uno accanto all'altro, tutta la vita così, poiché il compagno di banco ti resta dentro anche quando te ne separi, anche quando è lontano, anche quando non lo vedi più. È il compagno con cui hai condiviso gli anni delicati e fragili dell'adolescenza, quando non sai se un fiore può sbocciare o morire per sempre. Ne percepisci il respiro, mattina dopo mattina, ne cogli l'ansia per un'interrogazione, la soddisfazione per un compito di matematica andato bene, il buio per un amorino finito ...

