I Maneskin cambiano il testo di Zitti e Buoni, le differenze (Di mercoledì 17 marzo 2021) I Maneskin hanno dovuto (necessariamente) modificare il loro brano “Zitti e Buoni“. Vi ricordiamo che, proprio quest’ultimo, li ha resi i vincitori di un ambito riconoscimento nel campo musicale italiano; parliamo, infatti, del Festival di Sanremo. Purtroppo, però, tenuto conto del regolamento dell’Eurovision Song Contest, ogni canzone in gara non può superare i 180 secondi di durata. Zitti e Buoni era 193. Perciò, il gruppo ha dovuto apportare delle modifiche che, di seguito, vedremo assieme. Le modifiche al testo E, dunque, dato il regolamento dell’Eurovision Song Contest, i Maneskin si sono così ritrovati costretti a tagliare via 13 secondi di canzone per rientrare nei paramenti della competizione, ma, dato il “cambiamento in corso”, pare che abbiano deciso anche di ... Leggi su anticipazionitv (Di mercoledì 17 marzo 2021) Ihanno dovuto (necessariamente) modificare il loro brano ““. Vi ricordiamo che, proprio quest’ultimo, li ha resi i vincitori di un ambito riconoscimento nel campo musicale italiano; parliamo, infatti, del Festival di Sanremo. Purtroppo, però, tenuto conto del regolamento dell’Eurovision Song Contest, ogni canzone in gara non può superare i 180 secondi di durata.era 193. Perciò, il gruppo ha dovuto apportare delle modifiche che, di seguito, vedremo assieme. Le modifiche alE, dunque, dato il regolamento dell’Eurovision Song Contest, isi sono così ritrovati costretti a tagliare via 13 secondi di canzone per rientrare nei paramenti della competizione, ma, dato il “cambiamento in corso”, pare che abbiano deciso anche di ...

Advertising

infoitcultura : Maneskin cambiano il testo di “Zitti e Buoni” per l’Eurofestival: vietate le parolacce - FuturaNotizie : Eurovision 2021, i Måneskin cambiano il testo di “Zitti e Buoni” - malpassimo : Zona rossa è quando i figli ti mettono i Maneskin e poi cambiano stanza e Damiano urla nell'orecchio dell'innocente… - Monicavda83 : RT @BITCHYFit: Maneskin cambiano il testo di Zitti e Buoni per l’Eurovision: ecco le differenze - scioccobasitah : Io nerissima per i Maneskin che cambiano il testo per L'Eurovision LA CANZONE ERA PERFETTA COSÌ ?? -