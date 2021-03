Hub dello spaccio scoperto dai Carabinieri Arrestata una donna

Leggi su forzearmatenews

(Di mercoledì 17 marzo 2021) Unaromana di 38 anni, con precedenti e già sottoposta alla misura di prevenzione dell’avviso orale, è statadaidella Stazione Roma Montespaccato con l’accusa di detenzione ai fini didi sostanze stupefacenti. I militari, nel corso dei quotidiani servizi di controllo del territorio, avevano notato, da tempo, un insolito via-vai da un palazzo della zona di via Paolo Emilio Sfondrati ed hanno deciso di vederci chiaro. Le successive attività hanno consentito di individuare l’appartamento della 38enne quale meta abituale di noti assuntori di droghe, decidendo, quindi, di procedere alla perquisizione. Il blitz deiha portato al rinvenimento di ben 4,1 Kg di hashish – suddivisi in 100 g. di ovuli e 4 Kg. in panetti – circa 500 g. di marijuana e 18.820 ...