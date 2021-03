Green pass: Garavaglia spera di trovare accordo con Ue (Di mercoledì 17 marzo 2021) Tra i temi affrontati da Massimo Garavaglia durante l’audizione al Senato sul Recovery Fund, vi sono anche il Green pass e le isole Covid Free della Grecia. Cosa ha detto Garavaglia sul Green pass? Viaggiare in aereo: con l’inizio dei vaccini prenotazioni alle stelle “Nell’Unione Europea, ci sono posizioni molto spinte come quelle di Grecia Leggi su periodicodaily (Di mercoledì 17 marzo 2021) Tra i temi affrontati da Massimodurante l’audizione al Senato sul Recovery Fund, vi sono anche ile le isole Covid Free della Grecia. Cosa ha dettosul? Viaggiare in aereo: con l’inizio dei vaccini prenotazioni alle stelle “Nell’Unione Europea, ci sono posizioni molto spinte come quelle di Grecia

Advertising

fattoquotidiano : Ue, la Commissione presenta il Green Pass: permetterà di viaggiare ai cittadini vaccinati, immuni e negativi - sole24ore : #Ue lancia il «green pass» #Covid:?ecco i 3 modi per viaggiare liberamente - ilriformista : Disponibile in formato cartaceo o digitale, il passaporto vaccinale sarà vincolante per tutti gli stati membri dell… - paolagalloni : Un green pass per tornare a viaggiare. Che bella idea per il turismo. Peccato che solo gli ultra ottantenni viagger… - Cat56548719 : Ue lancia il «green pass» Covid:?ecco i 3 modi per viaggiare liberamente - Il Sole 24 ORE -