Giulia Salemi torna sui social e tranquillizza i fan sul suo rapporto con Pierpaolo Pretelli – VIDEO

(Di mercoledì 17 marzo 2021)è sparita daiper un paio di giorni facendo impensierire gli estimatori. La ex concorrente del Grande Fratello Vip, quindi, è dovuta intervenire chiarendo come stanno le cose con il suo fidanzatoe svelando l’effettivo motivo della sua assenza, dovuto ad un problema di salute della nonna.... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

e Pierpaolo Pretelli si sono innamorati nella Casa del Grande Fratello Vip . La coppia vive questo amore a distanza, in attesa di capire come far coincidere la vita lavorativa e quella ...è pazza di Pretelli . 'Pierpaolo è il primo a farmi sentire donna ' , confessa l'influencer 27enne, ospite di Casa Chi. Con il modello 30enne prova emozioni sempre più intense: fuori dal ...Giulia Salemi è pazza di Pretelli. “Pierpaolo è il primo a farmi sentire donna”, confessa l’influencer 27enne, ospite di Casa Chi. Con il modello 30enne prova emozioni sem ...Giulia Salemi torna sui social e tranquillizza i fan sul suo rapporto con Pierpaolo Pretelli: ecco per quale motivo è stata assente, il video.