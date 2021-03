F1 | Charles Leclerc | “Non credo che lotteremo per il campionato nel 2021”

(Di mercoledì 17 marzo 2021)esprime il proprio parere al termine dei test ufficiali in Bahrain, tre giornate che precedono l’inizio del Mondiale F1. Il monegasco si appresta ad una nuova stagione con la Rossa accanto allo spagnolo Carlos Sainz, pilota che rimpiazza il tedesco Sebastian Vettel. Ai microfoni di ‘CodeSport’,ha affermato: “Non è stato facile svolgere tutto il lavoro in soli tre giorni di test, ma è stata una condizione uguale per tutti e penso che abbiamo sfruttato al meglio ogni singola ora. Abbiamo compiuto tanti chilometri e cercando di prepararci nel miglior modo possibile. È ancora molto presto per parlare delle prestazioni della SF21?.spera di poter lottare costantemente per il successo, consapevole dei mezzi a disposizione. Con una macchina simile a quella della passata ...

Caschi d'Oro e Volanti 2020, rivivi la premiazione Realismo, parola cheusa per guardare alle ambizioni 2021 : "Il regolamento tecnico ci ha impedito di fare tutto ciò che volevamo ...Non è solo una sede dei GP di F.1, perché Montecarlo è anche il posto dove diversi piloti del Circus hanno casa:è originario del Principato, ma anche Lewis Hamilton, Valtteri Bottas, Max Verstappen, Daniel Ricciardo e gli ex Felipe Massa e Jenson Button prediligono la Costa Azzurra (e le tasse ...Charles Leclerc esprime il proprio parere al termine dei test ufficiali in Bahrain, tre giornate che precedono l'inizio del Mondiale F1 2021. Il monegasco si appresta ad una nuova stagione con la Ross ...Charles Leclerc non vuole illudere i tifosi a meno di due settimane dal via del Mondiale di Formula 1: “Dobbiamo essere realisti: anche se lo spero, non credo che lotteremo per il campionato nel 2021.