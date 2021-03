"Emozionata e orgogliosa. Ora corro per l'Oscar poi cerco un'altra sfida" - (Di mercoledì 17 marzo 2021) Paolo Giordano Laura Pausini: "Emozionata e orgogliosa. Ora corro per l'Oscar poi cerco un'altra sfida. Il mio segreto? Mai accontentarsi. Nel 2022 vorrei pubblicare un disco" «Ora mi chiedo: quale sarà la mia nuova sfida?». Laura Pausini è così, senza filtri, scatenata e verace anche dopo esser stata nominata agli Oscar con la canzone Io sì (Seen): «Da quando ho vinto il Festival di Sanremo 28 anni fa, non mi sono mai accontentata». E infatti: mai nessuna canzone cantata in italiano era stata candidata agli Oscar, anche se l'italiano Giorgio Moroder ne ha vinti due (più uno per la miglior colonna sonora). Ieri Pausini ha incontrato (via Zoom) oltre duecento giornalisti e ha «resistito» soltanto per ... Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 17 marzo 2021) Paolo Giordano Laura Pausini: ". Oraper l'poiun'. Il mio segreto? Mai accontentarsi. Nel 2022 vorrei pubblicare un disco" «Ora mi chiedo: quale sarà la mia nuova?». Laura Pausini è così, senza filtri, scatenata e verace anche dopo esser stata nominata aglicon la canzone Io sì (Seen): «Da quando ho vinto il Festival di Sanremo 28 anni fa, non mi sono mai accontentata». E infatti: mai nessuna canzone cantata in italiano era stata candidata agli, anche se l'italiano Giorgio Moroder ne ha vinti due (più uno per la miglior colonna sonora). Ieri Pausini ha incontrato (via Zoom) oltre duecento giornalisti e ha «resistito» soltanto per ...

