De Nicola: “Io e Sarri al Napoli? Non torneremo” (Di mercoledì 17 marzo 2021) De Nicola: Non credo a un ritorno di Sarri al Napoli, a De Laurentiis e al resto della dirigenza le minestre riscaldate non piacciono Alfonso De Nicola, ex medico sociale del Napoli, ai microfoni di Radio Crc, ha rilasciato alcune dichiarazioni rigurdanti il Napoli, il suo futuro e quello di Sarri. Queste le sue parole: “Non credo a un ritorno di Sarri al Napoli, a De Laurentiis e al resto della dirigenza le minestre riscaldate non piacciono. E’ questo il motivo per il quale non sono tornato nello staff medA me piacerebbe tornare a lavorare in azzurro – ha proseguito De Nicola – ma come faccio se non mi chiamano? Sento l’affetto dei tifosi, forse con me si sentivano tranquilli. Vedo che c’è tanto amore anche nei ... Leggi su retecalcio (Di mercoledì 17 marzo 2021) De: Non credo a un ritorno dial, a De Laurentiis e al resto della dirigenza le minestre riscaldate non piacciono Alfonso De, ex medico sociale del, ai microfoni di Radio Crc, ha rilasciato alcune dichiarazioni rigurdanti il, il suo futuro e quello di. Queste le sue parole: “Non credo a un ritorno dial, a De Laurentiis e al resto della dirigenza le minestre riscaldate non piacciono. E’ questo il motivo per il quale non sono tornato nello staff medA me piacerebbe tornare a lavorare in azzurro – ha proseguito De– ma come faccio se non mi chiamano? Sento l’affetto dei tifosi, forse con me si sentivano tranquilli. Vedo che c’è tanto amore anche nei ...

