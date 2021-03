Covid, Speranza: “Campagna vaccinazione va avanti e dovrà accelerare” (Di mercoledì 17 marzo 2021) Sul vaccino Astrazeneca “auspichiamo già domani rassicurazioni dall’Ema”, ma intanto in Italia “la Campagna di vaccinazione va avanti e avrà un’accelerazione con l’arrivo di 50mln di dosi nel secondo trimestre”. Lo ha affermato il ministro della Salute Roberto Speranza nel suo intervento alle Commissione riunite Affari sociali di Camera e Senato sulle linee programmatiche del suo dicastero e sulla situazione della pandemia di Covid-19. “Quanto avvenuto nei Paesi Ue non incrina la fiducia nell’arma fondamentale per contrastare il Covid”, ha aggiunto, spiegando che “il Governo italiano ha la massima fiducia in Ema e Aifa, pretendiamo massimo livello di sicurezza e continueremo con la massima attenzione a monitorare sugli eventi avversi. La sospensione temporanea e precauzionale delle ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 17 marzo 2021) Sul vaccino Astrazeneca “auspichiamo già domani rassicurazioni dall’Ema”, ma intanto in Italia “ladivae avrà un’accelerazione con l’arrivo di 50mln di dosi nel secondo trimestre”. Lo ha affermato il ministro della Salute Robertonel suo intervento alle Commissione riunite Affari sociali di Camera e Senato sulle linee programmatiche del suo dicastero e sulla situazione della pandemia di-19. “Quanto avvenuto nei Paesi Ue non incrina la fiducia nell’arma fondamentale per contrastare il”, ha aggiunto, spiegando che “il Governo italiano ha la massima fiducia in Ema e Aifa, pretendiamo massimo livello di sicurezza e continueremo con la massima attenzione a monitorare sugli eventi avversi. La sospensione temporanea e precauzionale delle ...

