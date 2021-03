Advertising

TV7Benevento : Covid: Schnabel (Bce), 'forte rimbalzo in II semestre, pil a +4% in 2021 in area euro'... - TV7Benevento : Covid: Schnabel (Bce), 'piano Ue da 750 mld forse insufficiente ma dibattito prematuro'... -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Schnabel

SardiniaPost

Per Isabel, invece, "bisogna tenere sotto osservazione quelli reali". Per Philip Lane, ... Qualcuno vede ilcome l'inaspettato e drammatico collante che ha riunito e reso più solidale l'......Christine Lagarde si è impegnata a inserire la lotta al climate change in agenda e Isabel, ...Eu che imporrà l'etichetta verde al 30% dei nuovi fondi destinati alla ripresa post -Qualsiasi ritardo rappresenterebbe un danno. Prima i fondi saranno disponibili meglio sarà". Ad affermarlo, in un'intervista a 'Les Echos', è Isabel Schnabel, membro del Comitato esecutivo Bce ...Le condizioni monetarie di Eurolandia tendono a irrigidirsi per motivi slegati dall’andamento dell’economia, mettendo la politica monetaria in una situazione non facile ...