Biblioteca di Treviso | una sala intitolata a Cristina Pavesi

(Di mercoledì 17 marzo 2021) Sabato 20 marzo , alle ore 11, la'Andrea Zanzotto' diospiterà la celebrazione della XXVI Giornata della Memoria e dell'Impegno in Ricordo delle vittime delle mafie, promossa dal ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Biblioteca Treviso

TrevisoToday

Sabato 20 marzo , alle ore 11, la'Andrea Zanzotto' diospiterà la celebrazione della XXVI Giornata della Memoria e dell'Impegno in Ricordo delle vittime delle mafie, promossa dal coordinamento provinciale di ...Istrana, a una ventina di chilometri da, qui opera una delle più promettenti aziende sbarcata di recente a Piazza Affari: la LABOMAR. unae una palestra e, quasi un unicum nelle ...Il critico chiude con un’ammissione di errore e una donazione di 500 euro la querela intentata dal professor Boniolo. Oggetto della contesa (e delle accuse infondate) la donazione dei 40 mila volumi l ...Il 20 marzo si celebra la giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime delle mafie Trasmessa in streaming la cerimonia d’intitolazione della sala lettura a Cristina Pavesi, studentes ...