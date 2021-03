Belgio: 'Chi rifiuta Astrazeneca non sarà più chiamato'. L'Oms: 'Pochi eventi gravi' (Di mercoledì 17 marzo 2021) Mentre Italia , Germania , Francia e Spagna hanno , in la campagna di vaccinazione va avanti. La scelta è basata sulle dell' Ema , l'agenzia europea per i medicinali, che ha escluso una correlazione ... Leggi su leggo (Di mercoledì 17 marzo 2021) Mentre Italia , Germania , Francia e Spagna hanno , in la campagna di vaccinazione va avanti. La scelta è basata sulle dell' Ema , l'agenzia europea per i medicinali, che ha escluso una correlazione ...

Advertising

BreakingItalyNe : RT @ilmessaggeroit: #Astrazeneca, Belgio: «Chi rifiuta vaccino non sarà più chiamato». Ira dei medici: «Inaccettabile» - gattogeremia : RT @ilmessaggeroit: #Astrazeneca, Belgio: «Chi rifiuta vaccino non sarà più chiamato». Ira dei medici: «Inaccettabile» - PioGuala1 : @agorarai @paolomieli In Inghilterra usano il vaccino prodotto in loco l'Europa quello prodotto in Belgio chi dice… - ilmessaggeroit : #Astrazeneca, Belgio: «Chi rifiuta vaccino non sarà più chiamato». Ira dei medici: «Inaccettabile» - TeknoIta : In pratica suonando muovo: La Cina La Svezia Il Belgio L'Inghilterra Prossimamente la Germania Poi chi viene viene -