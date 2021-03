America’s Cup, Patrizio Bertelli supererà il Barone del The! Quanti assalti alla Brocca… Record storico (Di mercoledì 17 marzo 2021) Sir Thomas Johnstone Lipton. Quasi tutti lo abbiamo sentito nominare almeno una volta. O su un libro di storia, o anche semplicemente a tavola, soprattutto nelle più calde giornate d’estate. Il ribattezzato Barone del The ha fatto la sua fortuna col commercio di questa bevanda, tanto amata nei Paesi anglosassoni. Lui che era scozzese, con genitori irlandesi, nato a Londra (Inghilterra). Filantropo, uomo d’affari, istrionico, Sir Lipton può essere considerato come il pioniere dei self-made man. Questo per inquadrare il fondatore del brand inglese Lipton, nato nel lontano 1890. Ma cosa c’entra Sir Thomas Johnstone Lipton con lo sport? Molto semplice: è l’uomo che ha tentato l’assalto alla America’s Cup per il maggior numero di volte. La Vecchia Brocca, il trofeo sportivo più antico al mondo (nacque nel 1851), ha sempre affascinato il ... Leggi su oasport (Di mercoledì 17 marzo 2021) Sir Thomas Johnstone Lipton. Quasi tutti lo abbiamo sentito nominare almeno una volta. O su un libro di storia, o anche semplicemente a tavola, soprattutto nelle più calde giornate d’estate. Il ribattezzatodel The ha fatto la sua fortuna col commercio di questa bevanda, tanto amata nei Paesi anglosassoni. Lui che era scozzese, con genitori irlandesi, nato a Londra (Inghilterra). Filantropo, uomo d’affari, istrionico, Sir Lipton può essere considerato come il pioniere dei self-made man. Questo per inquadrare il fondatore del brand inglese Lipton, nato nel lontano 1890. Ma cosa c’entra Sir Thomas Johnstone Lipton con lo sport? Molto semplice: è l’uomo che ha tentato l’assaltoCup per il maggior numero di volte. La Vecchia Brocca, il trofeo sportivo più antico al mondo (nacque nel 1851), ha sempre affascinato il ...

Eurosport_IT : ?@lunarossa? regata in maniera magistrale ??????????, ma ?@EmiratesTeamNZ? è più veloce ?? I kiwi vincono l'unico punto… - repubblica : ?? L'America's Cup resta in Nuova Zelanda, Luna Rossa battuta 7-3 chiude a testa alta. Bruni: 'Ci riproveremo' - fanpage : Grazie lo stesso ragazzi, orgogliosi di voi! ???? L'Italia non concretizza il sogno, l'America's Cup è di New Zealand…

