Viabilità Roma Regione Lazio del 16-03-2021 ore 10 | 30

Leggi su romadailynews

(Di martedì 16 marzo 2021) VIABILITA’ DEL 16 MARZOORE 10.20 CLAUDIO VELOCCIA BEN TROVATI CON GLI AGGIORNAMENTI DI ASTRAL INFOMOBILITA’UN SERVIZIO DELLAPER LAVORI SUL PONTE DELLA MAGLIANA CHIUSA AL TRAFFICO LAFIUMICINO DIREZIONE EUR CON USCITA OBBLIGATORIA IN VIA ISACCO NEWTON E VIA DELLA MAGLIANA PERCORRENDO VIA NETTUNENSE TRAFFICO RALLENTATO TRA VIA DIVINO AMORE E FRATTOCCHIE NEI DUE SENSI DI MARCIA IN VIA DEI CASTELLINI UN CANTIERE ATTIVO GENERA LUNGHE CODE TRA VIA DELLE MONACHELLE E VIA CAMPOBELLO NEI DUE SENSI DI MARCIA SEMPRE PER LAVORI, IN VIA ARDEATINA SI STA IN CODA TRA VIA DELLA FALCOGNANA E VIA DIVINO AMORE DIREZIONEPERCORRENDO VIA CASSIA TRAFFICO RALLENTATO A SUTRI, IN PROSSIMITA DELL’INCROCIO CON VIA DELLE CASSIE NEI DUE SENSI DI MARCIA RICORDIAMO CHE LA ...