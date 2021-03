Uomini e Donne | l’opinione di Isa sulla puntata del 16 03 21

Leggi su isaechia

(Di martedì 16 marzo 2021) Non posso ripetere le stesse parole ad ogni sfilata, non posso ribadire sempre quanto fossero epiche le sfilate di una volta e quanto invece siano noiose quelle attuali in cui nessuno si azzuffa, nessuno sclera e pensano davvero di essere tutte imparentate con Gigi Hadid. E proprio per non scrivere sempre le stesse cose oggi commento in gif, e solo i look che per un motivo o per un altro mi hanno colpita, Gemma Galgani come Charlize Theron (che mi si è impallato il pc solo a scrivere la frase) che esce da una vasca piena di palle dorate (sul web ha subito spopolato il meme di Gemma come regione che esce dalla zona gialla per entrare in lockdown LOL) e poi si denuda restando con le immancabili calze contenitive 870 denari e una tutina con le conchiglie sulle zinnette. Ci meritavamo di vedere tutto questo dopo pranzo? No, io direi di no. Maria Tona a me fa morire dal ridere ma ...