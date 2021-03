Una madre ed una figlia uccise a colpi di roncola, un uomo impiccato. Orrore a Taranto (Di martedì 16 marzo 2021) Un uomo di Massafra in provincia di Taranto, Antonio Granata, ha attaccato due membri della famiglia con un coltello prima di togliersi a sua volta la vita. Un tragico episodio di omicidio-suicidio, così si è conclusa a Massafra in provincia di Taranto l’ennesima tragedia familiare occorsa nel nostro paese. L’autore del gesto, un uomo di L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di martedì 16 marzo 2021) Undi Massafra in provincia di, Antonio Granata, ha attaccato due membri della famiglia con un coltello prima di togliersi a sua volta la vita. Un tragico episodio di omicidio-suicidio, così si è conclusa a Massafra in provincia dil’ennesima tragedia familiare occorsa nel nostro paese. L’autore del gesto, undi L'articolo proviene da Leggilo.org.

Advertising

Tg3web : L'immagine simbolo della disperazione di una categoria e dei locali nuovamente chiusi dopo essere ripiombati in zon… - RaiNews : Una neonata di 40 giorni è stata portata al pronto soccorso dell'ospedale di Lucca in stato di coma per arresto res… - matteosalvinimi : 'Appena ho saputo della sua situazione ho capito che era arrivato il momento di rinunciare a quella dose per il ben… - Dorayak56884206 : @BagueraDaniela Ho seguito una persona che aveva la madre che per lavoro faceva la cavia volontaria per i farmaci a… - VentagliP : RT @Donatel27796587: Tu, tu che ti nascondi dentro ttt i nomi se tu fossi se tu fossi una madre. Lui nn scantonerebbe cercandoti. Nn si per… -